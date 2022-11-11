شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكافئ لاعبيه بعد التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لفيوتشر، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الإدارة قررت صرف مكافآت للاعبين بعد التأهل لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية، طبقا للائحة الخاصة بالفريق، مُضيفاً أن أول أغسطس من الفرق القوية وانتهاء اللقاء بهذا الشكل يؤكد ذلك، خاصة وأن سيناريو مباراة الذهاب تكرر بنفس الشكل في مباراة الإياب.

وأضاف السقا، أن انضمام الصفقات الجديدة للقائمة الأفريقية في يناير المقبل قبل انطلاق دور المجموعات، سيساهم بشكل كبير في تحسن الأداء، وكذلك سيتيح الفرصة أمام علي ماهر لوجود الكثير من البدائل، وكل ذلك يخدم مصلحة الفريق في النهاية.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، صفحة كأس الكونفدرالية الإفريقية مؤقتا، وذلك بعدما تأهل الفريق إلى دور المجموعات عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32 التكميلي.

من جانبه، يسابق علي ماهر الزمن، لانهاء أزمة الرخصة التدريبية "A"، ليتمكن من قيادة الفريق من داخل الملعب، بعدما اضطر إلى البقاء في المدرجات خلال المباريات الماضية، الأمر الذي أثر سلبا على اللاعبين.

وخلال مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية، خاض فريق فيوتشر 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وتخطى فيوتشر دور الـ64 بعد الفوز على بول الأوغندي بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب، ثم فاز في دور الـ32 الأول على كالون السيراليوني بنتيجة 6-0 في مباراتي الذهاب والإياب، وأخيرا تعادل مع أول أغسطس الأنجولي في دور الـ32 التكميلي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم التأهل إلى دور المجموعات بركلات الجزاء بعد الفوز على ضيفه الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.