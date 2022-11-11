شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي بالأهلي يضع برنامجا تأهيليا لـ محمود متولى بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الطبي للأهلي برنامجا تأهيليا لمحمود متولي مدافع الفريق الأحمر، والذي تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في تدريب منتخب مصر، قبل أن يتم استبعاده من معسكر الفراعنة بسبب تلك الإصابة التي تحتاج بعض الوقت قبل العودة مجددا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويخوض محمود متولي برنامجا تأهيليا تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي، والذي يشتمل على تدريبات في صالة الجيم وتدريبات علاجية من أجل التعافي من الإصابة قبل خوض التدريبات المنفردة والتي تشتمل على تدريبات الجري وتدريبات الكرة.

ويفاضل محمد محمود لاعب وسط الأهلى بين عدة عروض خلال الفترة الحالية من أجل اختيار العرض الأنسب للرحيل عن القلعة الحمراء فى الانتقالات الشتوية المقبلة، فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ بداية الموسم الحالى.

واستقر محمد محمود على خطوة الرحيل من الأهلى على سبيل الإعارة فى يناير المقبل، من أجل الحصول على فرصة واستعادة مستواه قبل العودة مجددا للأهلى بنهاية الموسم الحالى من أجل المشاركة معه فى المباريات الرسمية.

ويوجد أكثر من نادٍ يهتم بالتعاقد مع محمد محمود أبرزهم الاتحاد السكندرى وفيوتشر والبنك الأهلى والمقاولون العرب، لكن يفاضل اللاعب بين العروض التى ستساعده على المشاركة بشكل أساسى من أجل استعادة مستواه المعهود قبل الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى.

ولم يشارك محمد محمود فى أى مباراة رسمية منذ قدوم السويسرى مارسيل كولر، فى ظل تركيز المدرب السويسرى مع مجموعة محددة من اللاعبين لرفضه تدريب عدد كبير من اللاعبين من أجل التركيز مع المجموعة الأساسية، على أن ينضم باقى اللاعبين للتدريبات تباعا.