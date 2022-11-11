شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يكلف جهازه المعاون بمتابعة الدوليين خلال التوقف الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، جهازه المعاون بمتابعة اللاعبين الدوليين خلال فترة التوقف الدولية الحالية، لمعرفة مدى جاهزيتهم للمشاركة في المباريات المقبلة.

وطلب فيريرا تقريرا يشمل مشاركته من عدمها ومدي مساهمته خلال هذه الفترة، وجاهزيته للمباريات المقبلة.

وانضم سبعة لاعبين من الزمالك لمنتخب مصر وهم كل من: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو السيسى، أحمد مصطفى زيزو، إمام عاشور، استعدادًا لمواجهة بلجيكا وديا في المباراة التى ستقام فى الكويت، فيما انضم التونسى سيف الجزيري إلى منتخب وطنه استعدادا لمنافسات كأس العالم 2022 المقرر لها في قطر هذا الشهر.

وفضل اللاعبين المحليين الذين لم يقع عليهم الاختيار في قائمة البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى قضاء الإجازة مع أسرهم للاطمئنان عليهم من ناحية والتقاط الأنفاس واستعادة تركيزهم من جهة أخرى بسبب ضغط مباريات الدورى المصري.

بينما غادر أجانب الزمالك القاهرة والسفر إلى بلادهم من أجل التقاط الأنفاس واستغلال فترة توقف الدورى للاطمئنان على أسرهم، وهم التونسى حمزة المثلوثي، المغربي زكريا الوردى، السنغالي إبراهيمنا نداي، البنينى سامسون أكينولا.

وتوقفت بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط على ضربة البداية، وذلك لفترة قد تصل إلى 21 يوما بداية من يوم 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 23 من نفس الشهر على أن تستأنف المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجاري بمباراة فريق بيراميدز والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى.