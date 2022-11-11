شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى المنيري: لاعب خط الوسط هو الأعلى فى معدلات الجرى بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى المنيري، طبيب فريق الزمالك السابق، أن لاعبي فريق الوسط في الأندية هم الأكثر معدلات الجري بين لاعبي أي فريق في مختلف المراكز.
وقال مصطفى المنيري طبيب فريق الزمالك السابق، خلال تصريحات تليفزيونية: "لاعب خط الوسط هو الأعلى في معدلات الجري بين اللاعبين، وهو ما أثبته الإحصائيات في الفترة الماضية بشكل واضح".
وتابع مصطفى المنيرى: "تصريح فاطمة سامورا عن إصابة ساديو ماني غريب وغير منطقى على الإطلاق، ويثير الدهشة".
وكانت تقارير صحفية فرنسية كشفت أن الاتحاد السنغالى متفائل بمشاركة ساديو مانى، نجم بايرن ميونخ الألماني، فى كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر فى الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، وذلك على الرغم من الإصابة التى تعرض لها أمس الثلاثاء.
وغادر مانى مواجهة فريقه أمس الثلاثاء مع فيردر بريمن، متأثرا بإصابته، بعد مرور 20 دقيقة على بدايتها، ودخل بدلا منه ليروى سانى.
وقالت إذاعة "مونت كارلو" إن الاتحاد السنغالي لكرة القدم متفائل بمشاركة ساديو ماني في كأس العالم، وأن مدرب منتخب السنغال سيستدعي ساديو ماني فى قائمة المونديال حتى لو لم يكن جاهزًا.
وكان بايرن ميونخ، قد أصدر بيانا طبيا اليوم الأربعاء، قال فيه:" تعرض ساديو ماني لإصابة في الشظية اليمنى في فوز البايرن 6-1 على فيردر بريمن، سيغيب عن مواجهة شالكه يوم السبت. وستتبع المزيد من الاختبارات في الأيام القليلة المقبلة ، ويناقش بايرن ميونخ الجانب الطبي من الاتحاد السنغالي لكرة القدم".
ويخوض المنتخب السنغالى نهائيات مونديال قطر، ضمن منتخبات المجموعة الأولى، مع كل من قطر، هولندا والإكوادور.