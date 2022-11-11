شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى المنيري: لاعب خط الوسط هو الأعلى فى معدلات الجرى بين اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى المنيري، طبيب فريق الزمالك السابق، أن لاعبي فريق الوسط في الأندية هم الأكثر معدلات الجري بين لاعبي أي فريق في مختلف المراكز.

وقال مصطفى المنيري طبيب فريق الزمالك السابق، خلال تصريحات تليفزيونية: "لاعب خط الوسط هو الأعلى في معدلات الجري بين اللاعبين، وهو ما أثبته الإحصائيات في الفترة الماضية بشكل واضح".

وتابع مصطفى المنيرى: "تصريح فاطمة سامورا عن إصابة ساديو ماني غريب وغير منطقى على الإطلاق، ويثير الدهشة".