شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الإخميمي يشارك فى مران غزل المحلة اليوم بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور خالد الجميزي طبيب الفريق الأول بنادى غزل المحلة منح اللاعب خالد الإخميمي راحة من التدريبات الجماعية أمس ، الخميس، وذلك بسبب شكوى اللاعب من بعض الاجهاد و ذلك لتفادى الإصابة .

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب خالد الإخميمي إلى التدريبات اليوم بشكل طبيعي حيث خضع اللاعب للاشعة أمس وتأكيد سلامة اللاعب من الإصابات .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو من رفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في تقديم مباريات قوية و التمكن الى التأهيل الى دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة وحصد أكبر عدد من النقاط في بطولة الدورى المصرى الممتاز و تحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة .

أسفرت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان و المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى و التي ستقام على ستاد أسوان في تمام الساعة الثالثة عصرا .

و يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين، تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو.