شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى المنيرى: زيادة الحمل التدريبى تسبب إصابات كثيرة للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى المنيرى، طبيب فريق الزمالك وبيراميدز السابق، أن الحمل التدريبى الزائد يؤدى إلى كثرة الإصابات لدى اللاعبين بشكل عام وغيابهم عن الملاعب لمدة كبيرة.

وأوضح مصطفى المنيرى، خلال تصريحات تليفزيونية، أن ضيق الوقت سبب عدم تمكن اللاعبين من الشفاء من الإصابات والتحاقهم بالمشاركة مع بلادهم في مباريات بطولة كأس العالم القادمة.

فى سياق آخر، اطمأن الجهاز الفني لمنتخب مصر على طارق حامد الذى تعرض للإصابة في مران اتحاد جدة اليوم الخميس وأجرى بعض الفحصوات الطبية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على تكليف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، بمتابعة حالة طارق وتطورات إصابته والتأكد من قدرة اللاعب على اللحاق بمعسكر المنتخب.

وكشف اتحاد جدة السعودي عن نتيجة الفحوصات الطبية التى خضع لها النجم المصرى طارق حامد، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة دبي الإماراتية.

وأكد الاتحاد فى بيانه، اليوم الخميس، أن طارق حامد أجرى فحوصات طبية على موضع إصابته فى الساعد، والتى جاءت فى مستشفى الفقيه الجامعى، والتى أثبتت سلامته.

ويستعد طارق حامد رفقة زميله أحمد حجازى للانضمام إلى معسكر منتخبنا الوطنى، استعدادا لخوض مواجهة منتخب بلجيكا الودية، والمقرر لها يوم 18 نوفمبر الجارى فى الكويت.