شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى راحة غداً من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الصربي زوران مانولوفيتش المدير الفنى للاتحاد السكندرى راحة من التدريبات الجماعية اليوم ،الجمعة، لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس والاطمئنان على أسرهم على أن يعودوا لاستنئاف المران بعد غدً السبت.

وقرر زوران مانولوفيتش رفع الحمل البدنى للاعبى زعيم الثغر عقب العودة لاستئناف التدريبات على ملاعب النادي بسموحة استعدادا لخوض مباريات الدورى العام بالاضافة الى مباريات كأس الرابطة والدور السادس عشر.

وقرر زوران وضع برنامج تدريبى لاعداد لاعبى الفريق، حيث يخوض اللاعبون تدريباتهم على فترتين في التاسعة صباحا و الخامسة مساءا استعداد للدورى .

وسادت حالة من الرضا لدى الجهاز الفنى واللاعبين عقب انضمام خماسى الفريق الى المنتخبات الوطنية، حيث انضمام الثلاثى محمود علاء و مروان عطية وخالد صبحى الى المنتخب المصرى الاول.

كما انضم الانجولى مابولولو الى منتخب بلاده و انضم عبد الله نصيب الى المنتخب الاردنى وانضم عبد الغنى محمد الى المنتخب الاوليمبى فى سابقة تعد الاولى منذ فترة طويلة لانضمام عدد كبير من لاعبى الفريق للمنتخبات.

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول المسابقة بالعلامة الكاملة ٩ نقاط من ثلاث انتصارات على اسوان والداخلية و طلائع الجيش ويسعى زوران لتحقيق الرباعية فى اللقاء المقرر له امام غزل المحلة على استاد الاسكندرية بالاسبوع الخامس عقب تأجيل مباراته امام الأهلى بالاسبوع الرابع.