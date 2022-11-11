شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الداخلية والأهلي على المائدة الفنية لأحمد أيوب فى الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لفريق حرس الحدود بقيادة أحمد أيوب، فريق الداخلية منافسه في الدور التمهيدي لكأس الرابطة من بوابة المباراة الأخيرة التي خاضها الخصم أمام النادي الأهلي ببطولة الدوري، التى فاز فيها المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويسعى أيوب للوقوف على حالة فريق الداخلية ونقاط القوة والضعف قبل المباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين يوم 19 نوفمبر الجاري.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل ملعب مباراة الداخلية و حرس الحدود بالدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة حيث تقام على ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد السويس الجديد.

وكانت أسفرت قرعة الدور التمهيدى لبطولة كأس الرابطة مواجهة غزل المحلة مع أسوان ، بينما يلعب حرس الحدود أمام الداخلية و المقرر إقامتها يوم 19 من الشهر الجارى.

وتشارك أندية غزل المحلة وحرس الحدود وأسوان والداخلية فى الدور التمهيدي لبطولة كأس الرابطة، ليصعد فريقان منهما مع الـ14 فريقا الآخرين بالدورى الممتاز ليكتمل دور الـ16 ببطولة كأس الرابطة.