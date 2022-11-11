شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: أتقبل النقد ومواجهة المُصنف الثانى عالميا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يتقبل النقد في اختيارات اللاعبين، قائلا: "أتقبل النقد لكن لن أتقبل فكرة انتقاد طريقة عملى واحترافيتى، لقد قمت بالعمل فى أكبر الأندية العالمية".

وأوضح روى فيتوريا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أنه لم يستلم أى تقارير طبية عن اللاعب محمود متولى عقب انضمامه إلى منتخب مصر من الأهلي، حيث شارك اللاعب في التدريب الأول لمنتخب مصر لمدة 12 دقيقة ثم غادر المران عقب شعوره بالألم.

وواصل فيتوريا: "لم أعلم أن متولى يحتاج برنامجا تدريبيا معينا، رغم أنه كان هناك استفسار منى بشكل شخصى عن اللاعب عقب خروجه بالدقيقة 61 بمباراة الأهلى الأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى للاطمئان عليه، وهذا الأمر تم أيضا على اللاعب ياسر إبراهيم الذى تم أبلغنا بإجهاد اللاعب بسبب رفع الحمل البدنى له".

وأشار روى فيتوريا إلى أن انتظام اللاعبين في المعسكر المقام حاليا أمر جيد رغم ظهور بعض من العصبية على بعضهم، وبالأخص اللاعبين المنضمين حديثا إلى منتخب مصر للمرة الأولى".

وأوضح أنه يحاول تطبيق الفكر التدريبى الخاص به، حيث من المقرر أن ينتهى المعسكر مساء الجمعة، بمباراة بين اللاعبين، وعقب المران سوف يكشف المدير الفني عن القائمة النهائية التي سوف تغادر إلى الكويت لخوض مباراة بلجيكا الودية التي سوف تشهد صعوبة، لأن المنافس مصنف الثانى عالميا.

وتابع المدير الفني لمنتخب مصر أن هناك بعض اللاعبين لديهم مباريات مع فرقهم حتى الآن، مؤكدًا أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى سوف ينضم إلى معسكر المنتخب في الكويت بسبب ارتباط اللاعب ببعض المباريات يوم السبت المقبل، موجهًا الشكر إلى محمود حسن "تريزيجيه" الذى حرص على تواجده بالمعسكر حاليا وعدم الانتظار لبداية المعسكر الأخير.

واختتم روى فيتوريا حديثة قائلا: "جميع اختيارات اللاعبين منى، وأنا معجب باللاعب كريم فؤاد وكان من ضمن الاختيارات لانضمامة إلى المعسكر، ولكن هناك رغبة منى لمشاهدة لاعبين جدد، كما أن انضمام عبد الله جمعة جاء بسبب رغبتي في اختيار لاعبين شاركوا مع منتخب مصر قبل ذلك وفي ذلك المركز، وقمت بمتابعة الأمر منذ عام ماضى، لحسم استدعاء اللاعب، ونسعى لتقليل أعمار اللاعبين خلال المرحلة المقبلة".