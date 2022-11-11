ريال مدريد يهزم قادش بثنائية في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز ريال مدريد على ضيفه قادش بثنائية مقابل هدف، مساء الخميس، في ختام الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

سجل إيدير ميليتاو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 40، ثم أضاف توني كروس هدفا ثانيا في الدقيقة 70.

فيما سجل لوكاس بيريز هدف قادش الوحيد (ق 81).

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني، ليقلص الفارق مع غريمه برشلونة، متصدر الترتيب، إلى نقطتين.

في المقابل توقف رصيد قادش عند 11 نقطة في المركز الـ19 (قبل الأخير).

تشكيل ريال مدريد

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش - أوريلين تشواميني - توني كروس.

خط الهجوم: فيدريكو فالفيردي - رودريجو - فينيسيوس جونيور.

وترقبوا ملخصا للمباراة عقب نهايتها.

تفاصيل المباراة

التعادل السلبي لا يزال مسيطرا بعد مرور أول ربع ساعة من اللقاء.

وسجل ميليتاو هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 40 من ضربة رأس.

انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.

ندرة الفرص الخطيرة في أول 20 دقيقة من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 70 سجل توني كروس الهدف الثاني للكتيبة الملكية بتسديدة قوية من خارج منطقة جزاء قادش.

وأحرز لوكاس بيريز هدف تقليص الفارق لقادش في الدقيقة 81.