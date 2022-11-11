في غياب رونالدو.. سيناريو مجنون يقود يونايتد لثمن نهائي كأس كاراباو أمام أستون فيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حسم مانشستر يونايتد تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد الفوز المثير الذي حققه على أستون فيلا بنتيجة 4-2، مساء اليوم الخميس.

وأقيمت مباراة مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا على ملعب "أولد ترافورد" في الدور الثالث لبطولة الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو".

ودخل يونايتد المباراة بدون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي غاب عن قائمة اللقاء بعد استبعاده من جانب تين هاج لشعور اللاعب بالمرض.

وافتتح أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 48 عن طريق أولي واتكينز وتعادل سريعا أنتوني مارسيال لمانشستر يونايتد في الدقيقة 49.

وعاد فيلا للتقدم مرة آخرى في الدقيقة عن طريق ديوجو دالوت بالخطأ في مرماه، وأدرك الشياطين الحمر التعادل عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 67.

وشهدت الدقيقة 78 تقدم مانشستر يونايتد بالهدف الثالث عن طريق برونو فيرنانديز، ثم عزز سكوت مكتوميناي الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة، يحجز مانشستر يونايتد مقعده في دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.