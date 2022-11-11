الأهلي يحسم الجدل حول تخصيص أرض للنادي في العلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه الذي جرى بعد ظهر اليوم الخميس ما تم تداوله بوسائل الإعلام، بشأن إنشاء فرع جديد للنادي بمدينة العلمين.

وحرص سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي على توضيح الأمر عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث أكد أن القلعة الحمراء لم تتلق أي خطابات رسمية من وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الغزاوي رئيس لجنة تنمية الموارد، ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي عضوي مجلس الإدارة، ولمياء مختار عضو لجنة تنمية الموارد والمدير التنفيذي للنادي، لدراسة الأمر، على أن تستعين اللجنة بأي فرد من الشئون القانونية بالنادي لدراسة الأمر، في حال وصول خطاب، وعرض تلك الدراسة على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبًا لمصلحة الأهلي.

وكان مجلس الإدارة النادي الأهلي اعتمد في اجتماعه أكبر ميزانية في تاريخ النادي، حيث بلغت 3 مليارات و87 مليون جنيه، وحققت صافي ربح قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه.