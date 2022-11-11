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ريال مدريد يصالح جماهيره بفوز صعب على قاديش

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المنامة - ياسر ابراهيم - انتصر على ضيفه قاديش بهدفين مقابل هدف ليضغط على المتصدر.
 
عاد ريال مدريد إلى سكة الانتصارات بعد تجاوزه عقبة ضيفه قاديش 2-1 يوم الخميس في المرحلة الرابعة عشرة من مسابقة لكرة القدم.
 
وظهر ريال مدريد بصورة مغايرة لتلك التي كان عليها الإثنين الفائت حين خسر أمام رايو فايكانو 3-2، إذ سيطر بشكل شبه كامل على المباراة أمام قاديش وكان الطرف الأفضل.
 
وجاء الهدف الأول بفضل البرازيلي ميليتاو الذي استثمر كرة من الألماني توني كروس (40).
 
وأضاف كروس هدف تأمين الفوز من تسديدة قوية مع الدقيقة السبعين.
 
وأهدر ريال مدريد عدة فرص متاحة للتسجيل ليتمكن قاديش من تذليل الفارق بعد جهد مميز من لوكاس بيريز (81).
 
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد قاديش عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير.
 
وفي مباريات أخرى تعادل رايو فايكانو مع سلتا فيغو دون أهداف وانتصر فالنسيا بنتيجة عريضة على ضيفه ريال بيتيس 3-0.

(بي إن سبورت)

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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