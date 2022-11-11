تعرف على أول سفينة فندقية لخدمة جماهير مونديال قطر

المنامة - ياسر ابراهيم -

رست سفينة "إم إس سي ورلد يوروبا" في ميناء الدوحة، الخميس، بعد رحلتها الطويلة التي انطلقت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أجل الوصول إلى قطر، قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 في العشرين من الشهر الحالي.



وتعد سفينة "إم إس سي وورلد يوروبا"، أول فندق عائم بمواصفات خاصة لمشجعي مونديال قطر 2022، بالإضافة إلى كونها مصنفة من فئة 5 نجوم في قطاع الفنادق، ما يعني أنها ستقدم الرفاهية لجميع الجماهير، التي حجزت غرفها الخاصة في أيام البطولة.



وتضم السفينة 2,626 كابينة وأكثر من 40 ألف متر مربع من المساحات العامة، كما تواكب أحدث المعايير الحديثة على مستوى التكنولوجيا والممارسات الصديقة للبيئة.



ويتوقع أن تعيد رسم ملامح مستقبل سفن الرحلات البحرية بتجربتها المليئة بالخيارات الترفيهية المتنوعة، وتمتاز بممشى خارجي بطول 104 أمتار، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".



وستأخذ السفينة ضيوفها في جولة يستكشفون فيها أطعمة ومشروبات مختلفة من أنحاء العالم من خلال 33 مطعماً وصالة، لكل منها طابعه الخاص، وستوفر أيضاً للجماهير من كافة الأعمار أنشطة ترفيهية؛ بما في ذلك 3 حفلات موسيقية جديدة، و5 عروض مسرحية جديدة، و4 تجارب مميزة في صالة "بانوراما لاونج"، وعروض حية متنقلة في مختلف المناطق على متنها.



ويضم الفندق العائم أكبر منطقة مخصصة للأطفال مقارنة بجميع سفن أسطول "إم إس سي"، حيث تزيد مساحتها الداخلية على 766 متراً مربعاً، بالإضافة إلى توفير 7 مسابح و13 دوامة مائية وأفخم نادٍ لليخوت يضم مساحات عامة ومناطق خارجية وأجنحة جديدة.

(العربي الجديد)

