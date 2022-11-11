الامارات | رئيس أوزبكستان يشيد بقيادة العصيمي لـ «البارالمبية الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد شوكت ميرزاييف، رئيس أوزبكستان، بقيادة ماجد العصيمي للجنة البارالمبية الآسيوية، التي حققت في السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في دعم «أصحاب الهمم»، وتوفير البيئة الرياضية المناسبة لتحقيق الدمج الشامل في المجتمع. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأوزبكي برئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية في العاصمة الأوزبكية طشقند، والتي شهدت تدشين القرية الأولمبية والبارالمبية. وثمّن العصيمي دعم الرئيس ميرزاييف للحركة الرياضية في أوزبكستان، خصوصاً رياضة «أصحاب الهمم»، مشيداً بالقرار الأوزبكي الخاص بالمساواة بين الرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين في كل المجالات. ويضم مشروع القرية الأولمبية العديد من المنشآت الرياضية المفتوحة والمغطاة، التي تخدم كل الرياضات الأولمبية والبارالمبية.