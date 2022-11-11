الامارات | «بني ياس» تدشّن موسم «الجياد العربية» في «ميدان» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدشّن بطولات الخيول العربية ذات التصنيف الرفيع، مساء اليوم، موسمها الجديد في مضمار ميدان العالمي، بانطلاق بطولة «بني ياس» المخصصة لخيول «جروب 2» لمسافة 1400 متر، وتعد الشوط الافتتاحي في ثاني سباقات المضمار العالمي لموسم 2022-2023، الذي ترعى أشواطه السبعة «نخيل»، بإجمالي جوائز يصل إلى 637 ألفاً و500 درهم، وينافس على ألقابها 67 من نخبة الجياد المحلية والدولية. وتتجه الأنظار إلى الشوط الخامس والرئيس، لمسافة 1400 متر رملي لفئة «هانديكاب» بجوائز 150 ألف درهم. ويبرز في هذا الشوط الجواد «مشاكل»، لمالكه ومدربه سالم بن غدير، إذ يبحث عن استعادة بريق الانتصارات منذ فوزه في مشاركته الأخيرة على ميدان في مارس 2021. وينافس «مشاكل» تسعة من صفوة جياد المسافات المتوسطة، يتقدمها «الكامل» بشعار «شادويل»، وإشراف المدرب مصبح المهيري. وتنطلق الأمسية في السادسة مساء بالشوط الافتتاحي «بطولة بني ياس»، إذ يبرز فيها «إيه إف العجاج» لخالد النابودة، بإشراف المدرب أرنيست أورتيل، كما يدخل دائرة المنافسة بطل «العين مايل» للموسم الماضي «إيه إف سند»، لمالكه ومدربه خليفة النيادي. وتشهد الأمسية سباقين للخيول المبتدئة، بإجمالي جوائز يبلغ 82 ألفاً و500 درهم لكل منها، أولها في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر رملي، وثانيها الثالث لمسافة 1400 متر رملي.

وفي الشوط الرابع بإجمالي جوائز 87 ألفاً و500 درهم، لمسافة 1200 متر رملي، يتقدم المنافسين «رنان» بشعار «أر أر أر للسباقات». في جانب آخر، يبحث «تويلفث أوف نيفرلاند» لإسطبلات «داكي»، وإشراف المدرب بوبات سيمار، عن انتصاره الرابع في ميدان، حين يخوض الشوط السادس لمسافة 1900 متر رملي لفئة «هانديكاب» بجوائز 95 ألف درهم. وينافس بقوة على لقب الشوط السابع والختامي لمسافة 1600 متر رملي، «تهديد» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مايكل كوستا، وتبلغ جوائز الشوط 87 ألفاً و500 درهم.

«فاينال جيسشر» تطلب لقب «بري في دولير» الفرنسي

تتطلع المهرة «فاينال جيسشر»، المملوكة لـ«غودولفين»، وبإشراف المدرب هنري إليكس، إلى إسدال موسمها في عمر الثلاث سنوات بالصورة المثلى، حين تنافس على لقب سباق «بري في دولير» للفئة الثالثة، المقام اليوم على مضمار «تولوز» الفرنسي، لمسافة 2100 متر عشبي. وتطمح «فاينال جيسشر» إلى تحقيق الانتصار الثالث في مسيرتها، والأول لها في سباقات التصنيف الرفيع.