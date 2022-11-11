الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي - النصر 16:45
خورفكان - الظفرة 16:45
الجزيرة - الوحدة 19:30
مباريات ودية
كوريا الجنوبية - آيسلندا 15:00
البحرين - كندا 18:30
إمبولي - كريمونيزي 23:45
الدوري الألماني
مونشنغلادباخ - دورتموند 23:30
الدوري الفرنسي
ليون - نيس 00:00
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