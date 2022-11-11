اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

شباب الأهلي - النصر 16:45

خورفكان - الظفرة 16:45

الجزيرة - الوحدة 19:30

مباريات ودية

كوريا الجنوبية - آيسلندا 15:00

البحرين - كندا 18:30

إمبولي - كريمونيزي 23:45

الدوري الألماني

مونشنغلادباخ - دورتموند 23:30

الدوري الفرنسي

ليون - نيس 00:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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