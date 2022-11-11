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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغناء

رفض إداري في أحد أندية دوري المحترفين الرد على الأنباء المتداولة حول تفكير إدارة النادي في الاستغناء عن نجم كبير في صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب تواضع مستواه وإهداره جميع الفرص التي حصل عليها.

قرار

كشف مقربون من مدرب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين أنه يدرس قراراً بالاستغناء عن خدمات اثنين من اللاعبين الأجانب، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، في حال لم يقدما المردود الفني المطلوب بعد تراجع مستواهما في الفترة الأخيرة.

حكم

تترقب الأوساط مشاهدة حكم كرة قدم دولي يعود مجدداً إلى إدارة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، بعدما ابتعد في الفترة الماضية لأسباب «مجهولة»، علماً أن الحكم يعتبر أحد أبرز قضاة الملاعب في الدوري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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