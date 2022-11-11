شكرا لقرائتكم خبر عن "وصلة هزار" بين لاعبى المنتخب فى التدريبات الجماعية على استاد القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران منتخب مصر الذى أقيم اليوم الخميس على استاد القاهرة، حالة من التفاؤل بين اللاعبين، و"وصلة هزار"، في أجواء من المرح عاشها نجوم المنتخب على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم.

ودخل باهر المحمدي مدافع المنتخب في فقرة ترفيهية مع زملائه وأبرزهم عبد الله جمعة تحت أنظار مروان حمدي، كما شهد المران محادثات طريفة بين تريزيجيه وحمدي فتحي.

ويقيم المنتخب الوطني حالياً معسكرا داخليا استعداداً لمباراة بلجيكا الودية المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، ومثلهم من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية،وخالد صبحى، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (الإسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).