شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر: منتخب الشباب لن يقتصر على لاعبى الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أنه يسعى لاكتشاف أكبر عدد من اللاعبين للاستفادة فنياً بهم في منتخب الشباب خلال الفترة القادمة.

وقال المدير الفني لمنتخب الشباب في تصريحات تليفزيونية: "تم الاستقرار على إقامة مباراتين وديتين لمنتخب الشباب أمام منتخب بنين في الفترة القادمة ونسعى لمواجهة أكثر من منتخب أفريقي في الفترة المقبلة وتحقيق أكبر مكسب من الاحتكاك الأفريقي".

وتابع: "منتخب الشباب يضم عددا من معظم لاعبي أندية الدوري الممتاز وليس الأهلي والزمالك فقط ". وأوضح أن منتخب الشباب سيكون نواة للمنتخب الأول في المستقبل وتقديم أكثر من لاعب مميز للكرة المصرية في السنوات القادمة.

وقال: "منتخب الشباب نواة المنتخب الأول في المستقبل وهو مستقبل الكرة في مصر، ونحن نمتلك قاعدة كبيرة من اللاعبين المميزين في الوقت الحالى".

وأتم تصريحاته: "منتخب الشباب لن يقتصر على لاعبي القطبين الأهلي والزمالك فقط ونضم لاعبين من مختلف أندية الدوري الممتاز ونتمنى مشاركتهم باستمرار مع فرقهم بالدوري".