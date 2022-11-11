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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 11 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها تريزيجيه يخوض مرانا خفيفا بعد الانضمام لمعسكر المنتخب استعداداً لودية بلجيكا.
تريزيجيه يخوض مرانا خفيفا بعد الانضمام لمعسكر المنتخب استعداداً لودية بلجيكا
ظهر الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون التركي في مران المنتخب الوطني لأول مرة بعد انضمامه للمعسكر اليوم الخميس، حيث خاض لاعب طرابزون التركي مرانا خفيفا تحت قيادة الجهاز الفني للفراعنة في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت.
ميكالي والحضري "حبايب" في مران المنتخب الاولمبي..صورة
سيطر الود على لقاءات ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي مع جهازه المعاون في المنتخب خاصة عصام الحضري مدرب الحراس الذى يرتبط مع ميكالى بعلاقة احترام متبادل، وحرص الحضري على طمأنة المدرب البرازيلى على مستوى حراس مرمي المنتخب.
باناثانيكوس يعتذر عن عدم السماح لـ بلال مظهر بالانضمام لمنتخب الشباب
تلقي الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، اعتذاراً من نادي باناثانيكوس اليوناني عن عدم السماح للاعبه بلال مظهر لمعسكر الفراعنة الحالي باستاد الدفاع الجوي، بداعي ارتباطه في معسكر مع فريقه الحالي.
كلاتنبرج يعقد جلسة "زووم" مع الحكام لتقييم الأداء.. صور
عقد الإنجليزي مارك كلاتنبرج،، رئيس لجنة الحكام فى الساعات الماضية جلسة بالفيديو "زووم" مع حكام الدوري، لمناقشة وتقييم الأداء التحكيمي، خلال الفترة الماضية.
محمود أبو الرجال يشارك في معسكر فيفا بقطر لإعداد حكام المونديال..صورة
انضم الحكم الدولى محمود أبو الرجال، اليوم الخميس، لمعسكر الفيفا للحكام الذين وقع عليهم الاختبار للمشاركة بكأس العالم قطر 2022 ، ومن المقرر أن يستمر المعسكر بضعة ايام قبل اجراء اختيارات اللياقة البدنية وتحديد الحكام المؤهلين للمشاركة في الحدث العالمي.
ثلاثى الأهلي يستغل الإجازة في أداء مناسك العمرة ..صور
نشر كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بياسر ابراهيم زميله بالفريق من تواجدهما بالمسجد النبوي، كما نشر محمد عبد المنعم مدافع الأهلي صورة من تواجده أيضا بالمسجد النبوي، بعدما استغلوا فترة الإجازة لأداء مناسك العمرة.
كأس الرابطة ومباراة المقاولون فرصة بيرسي تاو لاستعادة مكانه بتشكيل الأهلي
يستعد بيرسي تاو جناح الأهلي بقوة لاستعادة مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي خلال الفترة المقبلة، بعدما حرمته الإصابة بشد في العضلة الأمامية بنهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الحالي في المشاركة الأساسية، قبل أن يعود للمشاركة تدريجيا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.
يتوجه جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خالد الدرندلي نائب رئيس المجلس وعامر حسين عضو مجلس الإدارة إلى قطر أواخر الأسبوع المقبل، من أجل حضور كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".