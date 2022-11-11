شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: التأهل لكأس الأمم للشباب بوابة جيل منتخب مصر الحالى لكتابة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الإعلامي محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رسالة لمنتخب مصر للشباب تحت 17 عاما، قبل مباراته المرتقبة أمام تونس غدا، في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية: "تأهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما فرصة للجيل الحالي من اللاعبين لكتابة التاريخ".

وتابع بركات: "الجيل الحالي من منتخب الناشئين يستحق التواجد بكأس الأمم الأفريقية ومن ثم التركيز على التأهل لكأس العالم، بالإضافة لمحمد وهبة المدير الفني للمنتخب، صاحب السيرة الذاتية المميزة".

وأتم: "وصول المنتخب لكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم فرصة مميزة للجيل الحالي، في بداية حياتهم الكروية بالتواجد في بطولتين قاريتين بهذا الحجم".