شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 10 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 / 11 / 2022 فى مقدمتها، كأس الرابطة ومباراة المقاولون فرصة بيرسي تاو لاستعادة مكانه بتشكيل الأهلي.

كأس الرابطة ومباراة المقاولون فرصة بيرسي تاو لاستعادة مكانه بتشكيل الأهلي

يستعد بيرسي تاو جناح الأهلي بقوة لاستعادة مكانه في تشكيل الأهلي الأساسي خلال الفترة المقبلة، بعدما حرمته الإصابة بشد في العضلة الأمامية بنهاية الموسم الماضي ومطلع الموسم الحالي في المشاركة الأساسية، قبل أن يعود للمشاركة تدريجيا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

تريزيجيه يخوض مرانا خفيفا بعد الانضمام لمعسكر المنتخب استعداداً لودية بلجيكا

ظهر الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون التركي في مران المنتخب الوطني لأول مرة بعد انضمامه للمعسكر اليوم الخميس، حيث خاض لاعب طرابزون التركي مرانا خفيفا تحت قيادة الجهاز الفني للفراعنة في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

ميكالي والحضري "حبايب" في مران المنتخب الاولمبي..صورة

سيطر الود على لقاءات ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي مع جهازه المعاون في المنتخب خاصة عصام الحضري مدرب الحراس الذى يرتبط مع ميكالى بعلاقة احترام متبادل، وحرص الحضري على طمأنة المدرب البرازيلى على مستوى حراس مرمي المنتخب.

باناثانيكوس يعتذر عن عدم السماح لـ بلال مظهر بالانضمام لمنتخب الشباب

تلقي الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر ، اعتذاراً من نادي باناثانيكوس اليوناني عن عدم السماح للاعبه بلال مظهر لمعسكر الفراعنة الحالي باستاد الدفاع الجوي، بداعي ارتباطه في معسكر مع فريقه الحالي.