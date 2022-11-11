شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يبحث مع فيتوريا ترتيبات السفر للكويت لمواجهة بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة جلسة مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة، بحث فيها الثنائي ترتيبات السفر للكويت لمواجهة بلجيكا وديا يوم 18 نوفمبر الجاري.

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لودية بلجيكا بالكويت، وشهد المران مشاركة محمود تريزيجيه لاعب فريق طرابزون التركي عقب إنضمامه اليوم لمعسكر المنتخب.

ويقيم المنتخب الوطني حالياً معسكرا داخليا استعداداً لمباراة بلجيكا الودية المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، ومثلهم من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية،وخالد صبحى، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (الإسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).