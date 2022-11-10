شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحى يجتمع بثلاثى الاتحاد السكندرى بمعسكر المنتخب الأول.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على زيارة الثلاثى " مروان عطية و محمود علاء و خالد صبحى" لاعبى الفريق عقب انضمامهم الى منتخب مصر وخلال تواجدهم بفندق الإقامة والذى سوف يستمر حتى 18 نوفمبر الجارى .

و أشاد رئيس النادى بالمستوى المميز للثلاثى الاتحاداوى هذا الموسم ، مؤكداً أن تواجد أكثر من لاعب بنادى الاتحاد السكندرى فى صفوف المنتخب محل فخر و سعاده كبيره له و لجماهير زعيم الثغر العظيمة ، وتمنى لهم كل التوفيق فى مهمتهم مع المنتخب القومى المصرى .

ويقيم المنتخب الوطني حالياً معسكر داخلي استعداداً لمباراة بلجيكا الودية المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، ومثلهم من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية،وخالد صبحى، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (الإسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).