شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يصحح أخطاء إنبى خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يركز أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق البترولى خلال أول 4 جولات من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وطالب كشرى لاعبيه بتصحيح المسار أمام البنك الأهلى في الأسبوع الخامس فى المباراة المقرر لها 30 نوفمبر الجاري، خاصة أن الإدارة تضع آمالها عليهم بتحقيق مركز في جدول الترتيب هذا الموسم .

فى سياق متصل خصص كشرى برنامج تدريبى خاص ومكثف لـ إيريك تراورى لاعب الفريق البترولى خصوصاً أن اللاعب ليس في كامل جاهزيته الفنية بسبب غيابه عن المشاركة مع بيراميدز خلال الموسم الماضى.

ويحاول كشرى تجهيز تراورى بشكل تدريجي من خلال جرعات تدريبية وعبر إشراكه خلال المباريات،لاسيما أنه يؤمن بقدارته الفنية والبدنية ويري أنه لم يحصل على فرصته بالشكل الأمثل خلال الفترة الماضية.

في وقت سابق، أكد أحمد كشرى أن فريقه كان أفضل من الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين فى بطولة الدورى، موضحاً أن إنبى شكل خطورة على الفريق الأبيض، خاصة مرمى محمد عواد فى ظل الإصرار على الفوز او تحقيق نتيجة جيدة.

وأشار كشرى إلى أن خسارة الزمالك بطولة السوبر سلاح ذو حدين لأن الزمالك لديه رغبة فى مصالحة جماهيره، قائلا، "أخبرت لاعبى إنبى أن تسجيل هدف سيضعف موقف الزمالك فى اللقاء، والحمد لله استطعنا خطف نقطة ثمينة".

وسقط فريق الزمالك فى فخ التعادل الإيجابى مع فريق إنبى 1/ 1، في المباراة التى اقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.