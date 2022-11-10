شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطمئن على طارق حامد بعد إصابته فى مران اتحاد جدة السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني لمنتخب مصر على طارق حامد الذى تعرض للإصابة في مران اتحاد جدة اليوم الخميس وأجرى بعض الفحصوات الطبية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على تكليف محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، بمتابعة حالة طارق وتطورات إصابته والتأكد من قدرة اللاعب على اللحاق بمعسكر المنتخب.

وكشف اتحاد جدة السعودي عن نتيجة الفحوصات الطبية التى خضع لها النجم المصرى طارق حامد، وذلك على هامش معسكر الفريق المقام حاليا فى مدينة دبي الإماراتية.

وأكد الاتحاد فى بيانه، اليوم الخميس، أن طارق حامد أجرى فحوصات طبية على موضع إصابته فى الساعد، والتى جاءت فى مستشفى الفقيه الجامعى، والتى أثبتت سلامته.

ويستعد طارق حامد رفقة زميله أحمد حجازى للانضمام إلى معسكر منتخبنا الوطنى، استعدادا لخوض مواجهة منتخب بلجيكا الودية، والمقرر لها يوم 18 نوفمبر الجارى فى الكويت.

ويقيم المنتخب الوطني حالياً معسكرا داخليا استعداداً لمباراة بلجيكا الودية المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، ومثلهم من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية،وخالد صبحى، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (الإسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).