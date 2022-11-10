شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي ينتظم فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم فى معسكر مغلق ضمن خطة الاستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وقاد البرازيلي روجيرو ميكالى المدير الفني للمننتخب التدريبات مع جهازه المعاون، وأدي اللاعبون مرانا قويا حرص خلاله المدير الفني على الحديث مع اللاعبين وشرح أفكاره الفنية المطلوب تنفيذها وطالبهم بمزيد من التركيز فى المرحلة القادمة من أجل تحقيق حلم هذا الجيل. وشهد المران حضور محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأعلن روجيريو ميكالي قائمة المنتخب للمعسكر الذي سيقام في الفترة بين 10 و20 نوفمبر الجاري، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، على الجابري.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد مغربي، محمد طارق، ياسين السيد، أحمد عيد، محمد سمير.

خط الوسط: محمد حسام بيسو، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، محمود جهاد، على زعزع، عبد الغنى محمد، عماد ميهوب، زياد كمال، محمد شحاته، العربي بدر.

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف أجويرو، حسام أشرف، أسامة فيصل.