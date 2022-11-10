شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك فى الجولة الـ15 بدورى محترفين كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الخميس مواجهات قوية فى الجولة الخامسة عشر بدورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023، وشهدت هذه الجولة فوز كل من الأهلى على طلائع الجيش بنتيجة 32/25، والزمالك على البنك الأهلى بنتيجة 35/22.

بينما تقام الجولة الـ 16 غدا الجمعة بلقاءات بين كل من هليوبوليس مع الزهور، والقناة مع الطيران، والزمالك مع جزيرة الورد، وطلائع الجيش مع المعادى، وهليوليدو مع الأهلى، وسبورتنج مع الأوليمبى، ودلفى مع سموحة.