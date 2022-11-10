شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة دولية بنادي جولف مدينتي.. مسؤول بالجولة الآسيوية: قادر على استضافة بطولات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال نادي مدينتي للجولف، إشادة جديدة بما يتمتع به من مقومات فريدة سواء على مستوى ملعب جولف عالمي أو منشآت إدارية ورياضية وفريق إداري على أعلى مستوى، آخرها ما جاء بتصريحات تشو مين ثانت، الرئيس التنفيذي للجولة الآسيوية، الذي أكد جاهزية النادي لاستضافة بطولات عالمية، مما دفع إدارة الجولة لاختياره لإقامة أول بطولة عالمية للجولف في مصر.



مجموعة طلعت مصطفى

ويستضيف نادي مدينتي للجولف، سلسلة الجولة الآسيوية "الآشيان تور"، وهي أول بطولة عالمية للجولف تقام في مصر بمشاركة أكثر من 20 لاعبًا محترفًا من أفضل لاعبي الجولف حول العالم، ويبلغ مجموع جوائز البطولة نحو 1.5 مليون دولار، ويمثل استضافة النادي للبطولة برهان على الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها النادي واستعداده لاستضافة كُبرى الفعاليات والبطولات العالمية.

تشو مين ثانت أثنى كذلك على تجربة تنظيم بطولة عالمية للجولف في مصر، قائلًا :"نحظى في مصر بتجربة لا مثيل لها، انطلاقًا من المطار إلى العاصمة الجديدة، ورؤية حجم التطورات، والتاريخ المهيب للأهرامات، فضلًا عن الجاهزية الفائقة لنادي مدينتي للجولف، مضيفًا :"أنها حقًا تجربة مميزة لنا وللاعبين، لم نكن لنحلم حتى بالوصول بالجولة الآسيوية ولعب الجولف في بلاد الأهرامات، ولكن هذا واقعٌ ويحدث الآن، والتجربة حقًا مُبهرة".

بجانب الإشادة الدولية، أثني محمد عطا لله، عضو الاتحاد المصري للجولف باستضافة نادي مدينتي للجولف للبطولة، قائلًا :"بطولة السلسلة الدولية دليلٌ واضحٌ على حجم التطور والطفرة التي يشهدها الجولف في مصر والمنطقة بأسرها – إنها تُظهر حقًا القوة والعمق اللذين يتمتع بهما الجولف هنا، لدينا إمكانياتٌ مذهلة، كما أنها تجربة رائعة للاعبين العرب المشاركين، والذين يمثلون تسعة دول مختلفة".

أشار "عطا لله"، إلى أهمية استضافة البطولة في تطوير رياضة الجولف في مصر، قائلًا "المشاركة في إحدى بطولات الجولة الآسيوية فرصة ذهبية – إذ توفر للاعبين ظهورًا مميزًا على الصعيد العالمي، سواءً عبر البطولة نفسها أو تواجدها العالمي. هذا إضافةً إلى منحهم الخبرة اللازمة في بطولاتٍ صعبة كهذه، وهذا هو دورنا حقًا في الاتحاد المصري للجولف والاتحاد العربي للجولف – ونحن فخورون جدًا بلاعبينا".



نادي مدينتي للجولف يستضيف الجولة الآسيوية الآشيان تور

من جانبه قال جوش نورث، المدير العام لنادي مدينتي الجولف: "نحن مسرورون حقًا بردود الفعل الإيجابية التي تلقيناها من لاعبي الجولف العالميين المتواجدين هنا، والذين اعتادوا على اللعب في أفضل الملاعب على مستوى العالم. إنه لشرفٌ كبير لنا أن نحظى بواحدة من أضخم البطولات العالمية في الجولف والأولى من نوعها في مصر. لقد أمضينا نحو ثلاثة أشهر في التحضير لهذه البطولة، ولضمان تقديم أفضل جودة ممكنة في ملاعبٍ ترقى لمستوى تطلعات ومعايير أفضل اللاعبين من حول العالم".

أضاف :"لقد كانت ملاعبنا بمثابة اختبار جيدٍ لهم، وانطباعاتهم كانت رائعة حقًا. أردنا تقديم بطولة جولف رائدة وبما يناسب المعايير العالمية، وانطباعهم الأول مذهلٌ بالفعل. إنه لشرفٌ كبيرٌ استضافة هؤلاء اللاعبين العالميين من مختلف الدول، وإبراز الإمكانات المبهرة التي تتمتع بها مصر، من حيث جودة الملاعب والجاهزية والضيافة وأكثر من ذلك".

وأنشأت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، نادي مدينتي للجولف، ضمن رؤيتها لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر كل الخدمات للسكان، وتم إنشائه وفقًا لأعلى المعايير العالمية لاستضافة كبرى البطولات الدولية، ويضم النادي ملعبًا صممه روبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين في تصميم ملاعب الجولف حول العالم، إضافة إلى صالة ألعاب رياضية "جيم"، ومطاعم تديرها مجموعة "كمبنسكي" العالمية، ويدير النادي شركة ترون، وهي إحدى كبرى الشركات في إدارة أندية الجولف.

وتذاع بطولة سلسلة الجولة الآسيوية حصريا عبر قنوات اون تايم سبورتس.