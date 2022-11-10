شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم 10 / 11 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخبار النادي الاهلي اليوم 10 / 11 / 2022 شهدت العديد من الاخبار والاحداث التي نرصها في سياق السطور التالية:

جلسة خاصة في الأهلي بين لجنة التخطيط وكولر تقرر عقد جلسة خاصة بين مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ولجنة التخطيط للكرة بالنادي عقب عودة المدرب السويسري من إجازته التي يقضيها حالياً في بلاده خلال توقف الدوري ، حيث تعقد اللجنة التى يترأسها محسن صالح جلسة مع المدير الفني لمناقشة بعض الملفات الخاصة بفريق الكرة .

استغل رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى فترة الراحة التى حصل عليها لاعبو الأهلى خلال فترة توقف الدورى الحالية، فى السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.