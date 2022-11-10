بركات ينتقد موسيماني بعد رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي السابق كان مدرب ناجح، مشيرا إلى أنه حظى بدعم مجلس الإدارة.

وقال محمد بركات في تصريحات تلفزيونية لقناة 24 الرياضية: "موسيماني نجح مع الأهلي، لأنه تولى المهمة في 18 شهر وحقق كل هذه البطولات، وبالأرقام هو ناجح بالتأكيد".

وأضاف: «مجلس إدارة الأهلي كان يدعم موسيماني لكن الأهلي له رؤية خاصة وواضحة في رحيله، وفي الفترة الأخيرة كان يستخدم المؤتمرات الصحفية كرسائل يريد إيصالها للأهلي ومجلس إدارته".

وأكمل: "موسيماني أيضا تحدث في تجديد عقده وتحدث أيضا في حق لاعبين بشكل لا يليق".

وأوضح بركات: "حتى جاء التصريح الأخير الشهير له بأن الأهلي يُدار بالسوشيال ميديا وهذا مرفوض، لأن الأهلي فريق كبير".

وأتم: "السوشيال ميديا موجودة ولها تأثيرها ومهمة لكن في النهاية الأهلي فريق كبير لا يُدار بالسوشيال ميديا ويُدار بمجلس إدارة برئاسة محمود الخطيب".