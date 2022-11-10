صالح الشهري.. مُحارب سعودي لا يعرف المستحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

لم تمر 29 دقيقة على الهدف الذي سجله لاعب الهلال السعودي صالح الشهري في مرمى الشارقة الإماراتي خلال المباراة التي جمعتهما 8 أبريل 2022 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا حتى انطفآت فرحته بإصابة أسقطته أرضًا دفعت المدير الفني لفريقه لاستبداله بالدقيقة 34.

اللاعب الذي أخذ يشاور للجهاز الطبي لفريقه للنزول إلى أرضية الملعب ظنّ الكثير عدم قدرته على تحقيق حلمه بالتواجد مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022؛ خاصة مع إعلان ناديه إصابته بقطع في وتر قدمه سيبُعده لمدة تتراوح مابين 6 إلى 9 أشهر، بحسب تقارير محلية في بلاده.

وهي المدة التي قد تقضي على حلمه في الظهور الأول بقميص منتخب بلاده في كأس العالم ولكن اللاعب الذي تشرف بارتداء قميص الأخضر لأول مرة في نوفمبر 2020 كان يثق في قدرته على العودة سريعًا والمشاركة مع بلاده في كأس العالم.

وخضع اللاعب لعملية جراحية في فنلندا غيبّه عن معسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد وكذلك عن المعسكرات الأولى التجهيزية للمنتخب السعودي لكأس العالم قطر 2022 قبل أن يعود في المعسكر الأخير الذي يخوضه الأخضر ـ كما يُطلق على منتخب بلاده ـ في دولة الإمارات.

وكان هو الظهور؛ إذ قاد الأخضر للفوز بهدف نظيف في مباراته الأولى بالمعسكر أمام مقدونيا قبل أن يُسجل هدفًا جديدًا في تعادل منتخب بلاده بالمباراة الثانية أمام ألبانيا، فيقول في تصريحات مُصورة نشرتها حسابات منتخب بلاده:"تسجيل الهدف في أول مباراة لي بعد انقطاع 6 أشهر شعور جيد جدًا فأُظهر للمدرب وأخواني اللاعبين أني معهم ومازلت موجودًا.. شعور جميل صراحة".

ولم يُعلن المدير الفني للمنتخب السعودي، الفرنسي هيرفي رينارد القائمة التي سيخوض بها منافسات كأس العالم قطر 2022 ولكن يتوقع أن يكون الشهري أحد الأعمدة التي سيقوم عليها الأخضر الذي يقع في مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين، المكسيك وبولندا.