سيف الجزيري.. درس في التمسك بالفرصة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قبل قرابة عام من الآن إذا توجهت بسؤال لأي مواطن تونسي أو متابع للكرة التونسية عن قيادة سيف الجزيري لخط هجوم نسور قرطاج ربما لن يكون بمعرفة باللاعب صاحب الـ 29 عامًا ولكن الآن لا أحد يُنكر أهمية "هداف العرب" في صفوف منتخب بلاده.

اللاعب الذي انضم لأول مرة لصفوف منتخب بلاده الأول في يناير 2016 استهل مشواره بــ 16 دقيقة في مباراة ودية أمام غينيا لتكون هي الأخيرة قبل أن يُحارب على فرصته ويكون بطلها بعد 5 سنوات.

ناشيء فريق الأفريقي في بلاده تنقل سريعًا بعد تصعيده للفريق الأول في 2011 وهو بعامه الـ 18 لصفوف فريق حمام الأنف مُعارًا في سبتمبر 2013 قبل أن يعود لناديه بنهاية الموسم ليخرج في يناير 2017 مُعارًا لصفوف اتحاد بن قردان في بلاده ومنه عقب انتهاء إعارته لصفوف نادي طنطا ـ الذي كان يلعب بالدوري الممتاز المصري ـ على سبيل البيع النهائي في سبتمبر 2017 لتبدأ رحلة بزوغ اللاعب مُجددًا.

وسجّل الجزيري في رحلته ببلاده هدفًا بقميص فريق حمام الأنف بعدما خاض 21 مباراة و6 أهداف بقميص الأفريقي في 62 مباراة فيما لم يُسجل رفقة نادي اتحاد بن قردان أي هدف وهو المعدل الذي لم يتغيّر كثيرًا عند قدومه لمصر؛ إذ سجلّ 7 أهداف خلال 29 مباراة ولكن قاده فيما بعد لفرصة بصفوف المقاولون العرب شهدت تألقه؛ إذ سجل 20 هدفًا خلال 57 مباراة جعلوه يعود لتمثيل منتخب تونس مرة أخرى في معسكر أكتوبر 2020.

تألق اللاعب قاده للانتقال لصفوف أحد قطبي الكرة في مصر وهو الزمالك مُعارًا في يناير 2021 قبل الانتقال لصفوفه بصورة نهائية عقب انتهاء الإعارة ليفتح بابًا من سطوع نجمه مع هذه الفرصة.

وتمسك ابن نادي الأفريقي بالفرصة فأصبح مهاجم الزمالك الذي يعول عليه المدربون والجماهير في المباريات ومنه تألق مع منتخب تونس خلال مشاركته بكأس العرب ليحصد مع نهاية المسابقة في ديسمبر 2021 الحذاء الذهبي للبطولة كـ "هدافًا للعرب" ليواصل تثبيت أقدامه مع نسور قرطاج ويصبح تواجده بعد ذلك أساسيًا حتى وصل للتواجد بقائمة منتخب بلاده النهائية التي ستخوض بطولة كأس العالم قطر 2022.

ليُلخص هو مسيرته بجملة قالها ضمن حوار نشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع اللاعب خلال مشاركته بكأس العرب جاءت:"لما تباشر العمل بجد وتضع في رأسك هدف تريد تحقيقه، لا يوجد شيء يمكنه إيقافك أو الوقوف في طريقك، بل تثابر وتعمل من أجل الوصول إلى القمة، رغم كل العراقيل التي تواجهها لكنك ستصل في الأخير".