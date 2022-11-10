أول تعليق من رونالدو على استدعائه لقائمة البرتغال في المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، لخوض منافسات كأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022 وذلك بعدما تم الإعلان الرسمي عن القائمة من قبل فرناندو سانتوس، المدير الفني.

وعلق رونالدو على تواجده على رأس القائمة قائلا: "مرة أخرى، على استعداد لرفع اسم البرتغال عاليا!".

وأضاف رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "هناك 26 اسمًا في قائمة السيد فرناندو سانتوس ، لكن تم استدعاؤنا جميعًا! البرتغال القوة!".

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة الثامنة بجوار كل من غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

وجاءت قائمة البرتغال لكأس العالم 2022 كالتالي:

حراسة المرمى : ديوجو كوستا - روي باتريسيو - جوزيه سا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - جواو كانسيلو - دانيلو بيريرا - بيبي - روبن دياز - تياجو دجالو - نونو مينديز - رافاييل جيريرو.

خط الوسط: روبن نيفيز - جواو بالينيا - وليام كارفاليو - ريناتو سانسيز - ماتيوس نونيز - برونو فرنانديز - فيتينيا - أوتافيو - جواو ماريو.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - رافايل لياو - جواو فيلكس - ريكاردو هورتا - أندريه سيلفا - كريستيانو رونالدو.