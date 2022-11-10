فيفا يرفض طلب الدنمارك لحمل شعار حقوق الإنسان في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: د ب أ

أكد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه لم يسمح للفريق المشارك في كأس العالم بارتداء قمصان تدريبات مدون عليها عبارة "حقوق الانسان للجميع" في البطولة التي ستنطلق بعد أيام في قطر.

وتنطلق منافسات كأس العالم 2022 يوم 20 نوفمبر الجاري وستستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي للاتحاد الدنماركي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، التقارير التي نشرتها وكالة أنباء "ريتزاو"، والتي أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" رفض طلب الدنماركيين، حيث لا تسمح القواعد بحمل رسائل ذات طبيعة سياسية.

وتعد الدنمارك واحدة من البلاد التي انتقدت سجل قطر البلد المضيف للبطولة في حقوق الانسان، وقال الاتحاد الدنماركي العام الماضي إن الراعي الرسمي للفريق وافق على توفير مساحة كافية لعرض رسالة بخصوص حقوق الانسان خلال المونديال.

وردت دولة قطر على هذه الانتقادات، بالقول إنها إتخذت حزمة من الإصلاحات تتعلق بالعمالة، من بينها إلغاء نظام الكفالة وإنشاء صندوق تعويضات للعمال.

وفي شهر سبتمبر الماضي، ثمّن "فيفا" الإصلاحات التي قامت بها دولة قطر بما يتعلق بحماية حقوق العمال، منذ فوزها عام 2010 بحق استضافة بطولة كأس العالم 2022، والتي ستقام منافساتها أواخر العام الجاري.

وسيلعب المنتخب الدنماركي، الذي تأهل لقبل نهائي أمم أوروبا 2020، مع كل من تونس وحامل اللقب منتخب فرنسا وأستراليا في المجموعة الثالثة للمونديال.