أغرب حكايات المونديال.. إصابة حارس فرنسا تضع شانتريل على الأعناق

محمد اسماعيل - القاهرة - 10 أيام تفصلنا عن انطلاق النسخة الـ 22 لبطولة كأس العالم المقرر إقامتها لأول مرة في الشرق الأوسط حيث تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وكعادة أي نسخة من كأس العالم يبدأ الحديث عن أغرب الحكايات والقصص التي شهدتها النسخ السابقة، ونعود بالذاكر لبطولة 1930 والتي اقيمت في الأوروجوي وهي النسخة الأولى من البطولة.

وبالبحث عن عجائب هذه البطولة سنجد أن الكاتب الأرجنتيني «لوثيانو بيرنيكي»ذكر في كتابه «أغرب الحكايات في تاريخ المونديال»، أن المباراة الأولى في تاريخ كأس العالم والتي اقيمت بين فرنسا والمكسيك شهدت حدثا نادرا لم يكن يحدث حتى وقتنا هذا.

حيث افتقرت هذه النسخة لأبسط قوانين كرة القدم التي نحن عليها الآن، حيث تعرض حارس منتخب فرنسا لإصابة خلال سير المباراة، ووقتها لم يكن هناك إمكانية لأي مدرب لإجراء تبديلات لأنه لم يكن متاحا وقتها.

الحارس الفرنسي أليكس تيبو، أصيب خلال المباراة بعدما اشتبك في كرة مشتركة مع المهاجم المكسيكي ديونيسيو ميخيا وغاب عن الوعي، ولاحت محاولات الجهاز الطبي بالفشل حيث أصبح نقل الحارس الفرنسي للمستشفى أمر لابد منه.

وبالتالي أضطر أوجستين شانتريل، لاعب خط الوسط، أن يقف بدلا منه كحارس مرمى، بسبب غياب قانون التبديلات، ورغم أنه قام بمهام لاعب أخر إلا أنه قدم مستوى مميز وقاد منتخب بلاده للفوز بنتيجة 4-1.

وهو ما جعل الصحف الفرنسية رغم قلتها إلا أنها تغنت بالحارس البديل وطالبت باستمراره في هذا المركز طوال البطولة ولكن من حسن الحظ كان الحارس الأساسي قد تحسّنت حالته الصحية.