رونالدو على رأس قائمة منتخب البرتغال لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن فرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال، عن قائمة فريقه لخوض منافسات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب البرتغال للمشاركة في كأس العالم التي تقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وأسفرت قرعة المونديال عن وقوع المنتخب البرتغالي في المجموعة الثامنة بجانب أوروجواي وكوريا الجنوبية وغانا.

وجاءت قائمة البرتغال لكأس العالم 2022 كالتالي:

حراسة المرمى : ديوجو كوستا - روي باتريسيو - جوزيه سا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - جواو كانسيلو - دانيلو بيريرا - بيبي - روبن دياز - تياجو دجالو - نونو مينديز - رافاييل جيريرو.

خط الوسط: روبن نيفيز - جواو بالينيا - وليام كارفاليو - ريناتو سانسيز - ماتيوس نونيز - برونو فرنانديز - فيتينيا - أوتافيو - جواو ماريو.

خط الهجوم: برناردو سيلفا - رافايل لياو - جواو فيلكس - ريكاردو هورتا - أندريه سيلفا - كريستيانو رونالدو.