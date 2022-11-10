منافسو الأخضر.. أخطرهم الأرجنتين

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«مكة» تقدم نبذة عن المنتخبات الثلاثة المنافسة للأخضر في البطولة ونتائجها في البطولات الماضية، حتى نتعرف على قدرة الأخضر على المنافسة وإلى أي مدى يمكن الوصول.بولندا
تأهلت للنهائيات في 8 مناسبات، كان آخرها في 2022 ، بدأت بكأس العالم عام 1938 ، حيث
خسرت أمام البرازيل 5 - 6، وتمكنت من إقصاء إنجلترا إلى المركز الثالث مرتين، في نسختي
1974 و 1982 ، وعادت للمشاركة في 1986 ، ومن ثم بدأت بولندا في التدهور وفقدت الزخم في
كرة القدم العالمية.
سجل كأس العالم لبولندا
أكبر هزيمة:
أكبر فوز: بولندا 7 - 0 هاييتي
19 يونيو 1974 ؛ ميونخ - ألمانيا الغربية
المباراة الأولى: بولندا 5 - 6 البرازيل
)5 يونيو 1938 ؛ ستراسبورغ - فرنسا
بولندا 0 - 4 البرتغال
10 يونيو 2002 ؛ جيونجو - كوريا الجنوبية
البرازيل 4 - 0 بولندا
16 يونيو 1986 ؛ غوادالاخارا - المكسيك
المكسيك
شارك المنتخب المكسيكي في البطولة منذ افتتاح كأس
العالم 1930 ، وحصد البطولة عددا من المرات
سجل كأس العالم للمكسيك
المباراة الأولى: المكسيك 1 - 4 فرنسا
13 يوليو 1930 ؛ مونتيفيديو - أوروغواي
أكبر فوز: المكسيك 4 - 0 السلفادور
7 يونيو 1970 ؛ مكسيكو سيتي - المكسيك
أكبر هزيمة: ألمانيا الغربية 6 - 0 المكسيك
6 يونيو 1978 ؛ قرطبة - الأرجنتين
الأرجنتين
رقم قياسي لنتائج
الأرجنتين في كأس
العالم، وتعد أحد أنجح
فرق كرة القدم الوطنية
في العالم، حيث فازت
بكأس العالم مرتين في
عامي 1978 و 1986 ،
وكانت مباراة الأرجنتين
الأولى عام 1930 ضد
فرنسا، حيث انتهت بهدف
دون مقابل لفرنسا.
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