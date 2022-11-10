منافسو الأخضر.. أخطرهم الأرجنتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك السعودية خلال مونديال 2022 في قطر ضمن مجموعة قوية تضم بولندا والمكسيك والأرجنتين.

«مكة» تقدم نبذة عن المنتخبات الثلاثة المنافسة للأخضر في البطولة ونتائجها في البطولات الماضية، حتى نتعرف على قدرة الأخضر على المنافسة وإلى أي مدى يمكن الوصول.

بولندا

تأهلت للنهائيات في 8 مناسبات، كان آخرها في 2022 ، بدأت بكأس العالم عام 1938 ، حيث

خسرت أمام البرازيل 5 - 6، وتمكنت من إقصاء إنجلترا إلى المركز الثالث مرتين، في نسختي

1974 و 1982 ، وعادت للمشاركة في 1986 ، ومن ثم بدأت بولندا في التدهور وفقدت الزخم في

كرة القدم العالمية.

سجل كأس العالم لبولندا

أكبر هزيمة:

أكبر فوز: بولندا 7 - 0 هاييتي

19 يونيو 1974 ؛ ميونخ - ألمانيا الغربية

المباراة الأولى: بولندا 5 - 6 البرازيل

)5 يونيو 1938 ؛ ستراسبورغ - فرنسا

بولندا 0 - 4 البرتغال

10 يونيو 2002 ؛ جيونجو - كوريا الجنوبية

البرازيل 4 - 0 بولندا

16 يونيو 1986 ؛ غوادالاخارا - المكسيك

المكسيك

شارك المنتخب المكسيكي في البطولة منذ افتتاح كأس

العالم 1930 ، وحصد البطولة عددا من المرات

سجل كأس العالم للمكسيك

المباراة الأولى: المكسيك 1 - 4 فرنسا

13 يوليو 1930 ؛ مونتيفيديو - أوروغواي

أكبر فوز: المكسيك 4 - 0 السلفادور

7 يونيو 1970 ؛ مكسيكو سيتي - المكسيك

أكبر هزيمة: ألمانيا الغربية 6 - 0 المكسيك

6 يونيو 1978 ؛ قرطبة - الأرجنتين

الأرجنتين

رقم قياسي لنتائج

الأرجنتين في كأس

العالم، وتعد أحد أنجح

فرق كرة القدم الوطنية

في العالم، حيث فازت

بكأس العالم مرتين في

عامي 1978 و 1986 ،

وكانت مباراة الأرجنتين

الأولى عام 1930 ضد

فرنسا، حيث انتهت بهدف

دون مقابل لفرنسا.