عودة حمد الله لتشكيلة المنتخب المغربي في مونديال قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد غياب لسنوات بسبب خلافات مع المنتخب، وجه مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي أمس الدعوة إلى مهاجم نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله للمشاركة في نهائيات كأس العالم في قطر.

وتأتي عودة حمدالله إلى لائحة الـ26 لاعبا التي أعلن عنها الركراكي بعد تصريحات إعلامية لحمدالله قدم فيها اعتذاره عن مغادرة معسكر المنتخب في 2019، معتبرا أنها كانت نقطة سوداء في مساره.

وتحدثت وسائل إعلام محلية حينها عن خلافات بين المهاجم السابق لنادي أولمبيك آسفي ولاعبين آخرين في المنتخب الذي كان يشرف عليه الفرنسي هيرفيه رونار.

ثالث لاعب يعود

وظل غائبا منذ ذلك الوقت عن أسود الأطلس، فيما طالبت وسائل إعلام محلية أخيرا بعودته لتعزيز صفوف المنتخب في مشاركته السادسة في المونديال، ضمن مجموعة تضم كلا من بلجيكا وكرواتيا وكندا.

وقال حمدالله في تصريحات إعلامية هذا الأسبوع إنه «يحلم بأن يلعب كأس العالم مثل جميع اللاعبين»، موضحا أنه تواصل مع الركراكي ومساعده رشيد بن محمود وفتحت صفحة جديدة مع المنتخب.

وأضاف «إذا كنت مع المنتخب سأعطي كل ما لدي وأكثر».

وحمد الله هو ثالث لاعب يعود إلى صفوف المنتخب المغربي منذ تعيين الركراكي مدربا له قبل ثلاثة أشهر خلفا للبوسني وحيد خليلودجيتش، بعد نجم تشلسي الإنجليزي حكيم زياش ومدافع بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي اللذين غابا عن صفوف المنتخب في الأعوام الأخيرة لأسباب انضباطية.

المحترفون في أوروبا

وقال الركراكي خلال كشفه عن التشكيلة النهائية «اشتغلنا كثيرا مع الطاقم على هذه اللائحة وبالنسبة إلينا هي الأفضل للدفاع عن ألوان المنتخب».

وأضاف أنه فضل عدم عقد ندوة صحافية للإعلان عنها «كي نظل مركزين مع المجموعة»، مؤكدا عزمه على تحقيق شيء كبير مع المنتخب.

وضمت التشكيلة جل الأسماء الأساسية التي حملت قميص المغرب في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها نجومه المحترفون في أوروبا مثل مدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي والقائد رومان سايس (بشيكتاش التركي)، وحارس مرمى أشبيلية الإسباني ياسين بونو وزميله في النادي الأندلسي يوسف النصيري، ولاعب وسط مرسيليا الفرنسي أمين حارث.

وشهدت التشكيلة عودة قطب دفاع وست هام يونايتد الإنجليزي نايف أكرد العائد إلى الملاعب الأسبوع قبل الماضي عقب تعافيه من الإصابة، واستدعاء لاعب وسط جانك البلجيكي الواعد بلال القنوس (18 عاما) للمرة الأولى.

واستبعد الركراكي الثلاثي الهجومي أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي) وريان مايي (فيرينتسفاروش المجري) ومنير الحدادي (خيتافي الإسباني).