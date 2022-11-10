فيفا يكشف تفاصيل نهائيات كأس العالم 2022

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (FIFA) على موقعه الرسمي دليلا مفصلا عن المعلومات الأساسية التي يتعين معرفتها عن نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي ستدور مبارياتها الـ64 على مدى 29 يوما تبدأ 20 نوفمبرالحالي وتختتم 18 ديسمبر المقبل.

وأشار الفيفا إلى قائمة المنتخبات المشاركة، وعدد اللاعبين الذين يمكن استدعاؤهم والاستعانة بهم في كل مباراة، ومعايير الحسم عند التعادل، ومعايير توقيف اللاعبين بسبب البطاقات الملونة، وغيرها من المعلومات المهمة.

وبدأ الدليل بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين المنتخبين القطري (المستضيف) ونظيره الإكوادوري، التي ستدور رحاها يوم 20 نوفمبر الحالي، حيث ستكون هذه هي المرة الأولى في عمر المسابقة الذي يناهز 92 عاما، التي ستنظم خلال الشهور الأخيرة من السنة وليس خلال فصل الصيف كما جرت العادة.

وستحتضن قطر هذه الدورة من كأس العالم، وستتوزع مبارياتها على 8 ملاعب في 5 مدن مختلفة، حيث سيحتضن ملعب البيت في مدينة الخور المباراة الافتتاحية، في حين ستدور مجريات موقعة النهائي في ملعب لوسيل.

الأخير بمشاركة 32 منتخبا

وذكر الفيفا أنها ستكون المرة الأخيرة التي تنظم فيها كأس العالم بمشاركة 32 منتخبا توج 7 منها باللقب في الدورات السابقة (البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا وأوروغواي وإنجلترا وإسبانيا)، في حين سيسعى 25 منتخبا إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق.

ولا يغيب عن المنتخبات التي سبق لها التتويج سوى إيطاليا، الحاصلة على اللقب في 3 مناسبات، وانطلاقا من المونديال المقبل الذي ستدور مجرياته عام 2026 في كل من كندا والولايات المتحدة والمكسيك، سيصير عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات 48 منتخبا.

وعن شكل المسابقة، قال الفيفا إنه تم توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة على 8 مجموعات، تضم كل واحدة منها 4 منتخبات.

ويواجه كل منتخب بقية منتخبات مجموعته، ويتأهل المنتخبان الحاصلان على أعلى نقاط (3 نقاط في حالة الفوز ونقطة واحدة في حالة التعادل) في كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي.

وستدخل المنتخبات الـ16 المتبقية دور خروج المغلوب، حيث يتأهل المنتصر ويغادر الخاسر المسابقة.

وستجرى مباريات ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي بهذه الطريقة، وسيخوض المنتخبان المتأهلان عن المربع الذهبي المباراة النهائية.

المنتخبات المشاركة

المجموعة الأولى:

قطر والإكوادور

والسنغال وهولندا

المجموعة الثانية:

إنجلترا وإيران

والولايات المتحدة وويلز

المجموعة الثالثة:

الأرجنتين والسعودية

والمكسيك وبولندا

المجموعة الرابعة:

فرنسا وأستراليا

والدانمارك وتونس

المجموعة الخامسة:

إسبانيا وكوستاريكا

وألمانيا واليابان

المجموعة السادسة:

بلجيكا وكندا

والمغرب وكرواتيا

المجموعة السابعة:

البرازيل وصربيا

وسويسرا

والكاميرون

المجموعة الثامنة:

البرتغال وغانا

والأوروغواي وكوريا

الجنوبية