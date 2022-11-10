السعودية تصطدم بعمان في نصف نهائي غرب آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ختمت، نأمس الأول، منافسات دور المجموعات ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 سنة للمنتخبات والتي تستضيفها مدينة جدة في نسختها الثالثة لتتضح الصورة كاملة حول المنتخبات المتأهلة للدور نصف النهائي ومن غادر البطولة ولم يحالفه الحظ ليصل للدور الثاني.

ففي المجموعة الأولى حقق المنتخب القطري فوزا في لقائه الأخير أمام منتخب عمان بهدف نظيف وحصد النقاط الثلاث لرفع رصيده إلى 4 نقاط مكنته من الصعود إلى صدارة ترتيب المجموعة بينما بقي عمان على رصيده السابق 3 نقاط ليحل ثانيا ويرافق شقيقه القطري نحو نصف نهائي البطولة فيما حل منتخب لبنان ثالثا بنقطة واحدة مودعا بذلك البطولة من دور المجموعات.

وعلى الطرف الآخر، شهدت المجموعة الثانية فوز أصحاب الأرض والجمهور المنتخب السعودي أمام المنتخب البحريني في آخر لقاءات دور المجموعات بنتيجة 2-0 رفع بها رصيده إلى 3 نقاط ليتساوى جميع المنتخبات بعدد النقاط ذاته 3 لكل منتخب إلا أن عدد الأهداف لعب دورا هاما في حسم موضوع التأهل والمغادرة، حيث تأهل المنتخب السعودي أولا وحلت سوريا في المركز الثاني فيما اكتفى الأحمر البحريني بالمركز الثالث ليفقد فرصة التواجد في الدور نصف النهائي للبطولة.

وستقام لقاءات الدور نصف النهائي غدا السبت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، تبدأ المواجهة الأولى في الـ5 عصرا والتي تجمع قطر بسوريا وفي المواجهة الثانية يواجه الأخضر نظيره العماني في الـ 9 مساء.

كما سيقام لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، الأحد، بين لبنان والبحرين.

أحداث للمرة الأولى في تاريخ البطولة







مواجهة المنتخب اللبناني منتخبي قطر وعمان



تحقيق البحرين الفوز أمام سوريا



تحقيق سوريا الفوز أمام المنتخب السعودي



مواجهة عمان أمام قطر



تأهل المنتخب العماني للدور نصف النهائي



استطاعت جميع المنتخبات الحصول على نقطة على الأقل للمرة الأولى في تاريخ البطولة



لقاءات الدور نصف النهائي





قطر - سوريا



السعودية - عمان



ترتيب المنتخبات بعد دور المجموعات





المجموعة الأولى:



قطر: 4 نقاط



عمان: 3 نقاط



لبنان: 1 نقطة



المجموعة الثانية:



السعودية: 3 نقاط (تأهل بفارق الأهداف)



سوريا: 3 نقاط (تأهل بفارق الأهداف)



البحرين: 3 نقاط



نتائج دور المجموعات