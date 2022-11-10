شكرا لقرائتكم خبر وصول أول فندق عائم لمشجعي كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت سفينة «إم إس سي ورلد يوربا»، أول فندق عائم بمواصفات خرافية خاصة لمشجعي كأس العالم إلى ميناء الدوحة، صباح أمس. وأظهرت لقطات تليفزيونية، بثتها قناة الكأس القطرية، اللحظات الأولى من وصول السفينة التي تعد فندقا عائما ضخما من فئة 5 نجوم.

ويضم الفندق 2633 كابينة، ويسع 6700 راكب، إضافة إلى 6 برك سياحية و13 مطعما؛ حيث سيكون متاحا للإقامة طوال فترة كأس العالم في قطر.

وقال المدير التنفيذي لإدارة السكن في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عمر الجابر، «شعور لا يوصف بحكم وصول أول باخرة عملاقة من أصل 3 بواخر في ميناء الدوحة الذي تم تطويره أخيرا».

وأضاف «هذه هي رحلة الباخرة الأولى إلى قطر، وتعد أكبر باخرة في شركة إم سي يوربا، والتي صنعت خصيصا لذلك الحدث، وسيكون لها حفل تدشين لتسميتها يوم 13 نوفمبر».