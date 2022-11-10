ميدان الفروسية بحائل ينظم ثالث سباقاته

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وتكون السباق من 5 أشواط خصص الأول للدرجة لم تربح والثاني من الدرجة الأولى حتى الثالثة فيما خصص الثالث مفتوح الدرجات، أما الرابع فخصص لمفتوح مواليد 2020م وجاء الخامس مفتوح أفراس وحقق الجواد «ناريز الجبل» في الشوط الأول المركز الأول للمالك أبناء حمد الدغيشم والمدرب عبدالله المذعور، وفاز في الشوط الثاني الجواد «يقاع» للمالك والمدرب محمد البقعاوي، فيما انتزع صدارة الشوط الثالث «الكسر» للمالك والمدرب أنور المرشدي.وحصل الجواد «أنا الجابر» المركز الأول في الشوط الرابع للمالك والمدرب محمد البقعاوي، فيما فازت بكأس السباق في الشوط الخامس الفرس «عايفة» للمالك والمدرب صقر العبيد.
وفي نهاية الحفل، سلم المدير العام لميدان الفروسية بمنطقة حائل بندر التبيناوي الجوائز والكؤوس للفائزين.
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