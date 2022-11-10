شكرا لقرائتكم خبر 2548 هدفا سجلت في كؤوس العالم أجملها هدف العويران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 2548 هدفا شهدتها بطولات كؤوس العالم منذ 1930 وحتى بطولة 2018 التي تسبق النسخة الثانية والعشرين في مونديال قطر 2022 الذي ينطلق في الـ 20 من نوفمبر الجاري، وما زالت ذاكرة الرياضيين والمهتمين برياضة كرة القدم تحتفظ بكامل تفاصيل هدف لاعب المنتخب السعودي الكروي سعيد العويران الذي سجل في أول مشاركة للسعودية في كأس العالم بأمريكا 1994 والذي كان الهدف الوحيد في مواجهة منتخب بلجيكا الذي سجل في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، ولم تخف الـ 28 عاما التي مضى عليها تسجيل الهدف تفاصيل وجمال ذلك الهدف، الذي صنف كأجمل أهداف كؤوس العالم، ولم ينافسه إلا هدف الأسطورة الأرجنتيني الراحل ديجو مارادونا الذي أحرزه في مرمى إنجلترا في مونديال المكسيك 1986.

سلط الضوء على السعودية

تفوق سعيد العويران على هدف الأسطورة الأرجنتيني كون المسافة التي قطعها العويران في ذلك الهدف نحو الـ70 مترا في 11 ثانية ليفوق ما قطعه الأرجنتيني دييجو مارادونا صاحب الهدف الأجمل في تاريخ كأس العالم، حيث جرى دييجو مسافة 60 مترا قبل أن يسجل في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال المكسيك عام 1986.

وهو الهدف الذي سلط الضوء على السعودية بشكل أكبر بعدما سيطر الهدف على وسائل إعلام أجنبية وعلى قنوات إخبارية شهيرة في تناقل الهدف وطرح العديد من التحليلات الفنية عليه ومقارنته بهدف الأسطورة الراحل ديجو ماردونا.

مجموعة قوية

رغم أن المنتخب السعودي وقع في مجموعة قوية في مونديال أمريكا ضمت منتخبات هولندا وبلجيكا والمغرب، إذ تأهل للدور الثاني من البطولة، مشاركا الصدارة مع منتخب هولندا، وكانت أجمل لحظة عاشها المنتخب السعودي في هذه البطولة كانت عندما انطلق سعيد العويران بالكرة من قبل دائرة نصف الملعب، في مباراة منتخب السعودية أمام نظيره البلجيكي، وراوغ كل من في طريقه، ليسجل هدفا تاريخيا، على طريقة الأسطورة مارادونا، بعد مرور 5 دقائق من بداية المباراة، وهو الهدف الذى اعتبره الجميع واحدا من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم.

ونجح العويران بهذا الهدف فى قيادة منتخب بلاده للفوز على بلجيكا بهدف دون رد، كما أنه منح به الأخضر السعودي بطاقة التأهل لدور الـ 16، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة خلف هولندا، قبل أن يودع الأخضر البطولة بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، من المنتخب السويدي في دور الستة عشر.

استفتاء الاتحاد الآسيوي

فاز العويران في استفتاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عام 2020 بأجمل هدف سجله لاعب آسيوي في مونديال كأس العالم، وسط منافسة بين 20 هدفا تنافست في المرحلة الأولى لتحديد أجمل 10 أهداف، قبل أن تشارك الجماهير بالمرحلة النهائية في التصويت للهدف الأجمل برأيها.

مما جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يختار هدف العويران كأجمل هدف في البطولة حينها، كما تم اختياره واحدا من أجمل الأهداف التي تم تسجيلها في تاريخ كأس العالم، ونال خلاله اللاعب شهرة عالمية واسعة حينما تصدرت لقطة الهدف والاحتفالية به عناوين كثير من وسائل الإعلام.

ويأمل السعوديون أن تتكرر تجربة مونديال 1994 في مونديال 2022، في أول مونديال يقام دون انبعاثات كربونية،وفي مجموعة تضم منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

العويران في سطور







ولد في 19 أغسطس 1967



بدأ مسيرته الرياضية في نادي الشباب عام 1988 وحتى 2001



أبرز البطولات التي حققها مع الشباب​​​​​​​