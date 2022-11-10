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مصطفى عسل وسنا ابراهيم أبطال العالم للجامعات للاسكواش..صور

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القاهرة - سامية سيد - توج مصطفى عسل ببطولة العالم للاسكواش للجامعات التي أقيمت في مصر بعد تغليه على مصطفى الصريطي بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية ، كما توّجت سنا ابراهيم بلقب منافسات الطالبات في البطولة ذاتها بعد انسحاب منافستها نور ابو المكارم في الشوط الخامس والفاصل بسبب الاصابة.

 

اسكواش 1
اسكواش 1

اسكواش
اسكواش

بطولة الجامعات للأسكواش 1
بطولة الجامعات للأسكواش 1

بطولة الجامعات
بطولة الجامعات

وتقدمت سنا بالشوط الأول قبل أن تعادل نور النتيجة وتتقدم في الأشواط لتصبح ٢-١، وفي الشوط الثالث تعرضت سنا للاصابة الا انها تحاملت على نفسها واستكملت المباراة ونجحت في تحقيق التعادل في الأشواط لتصل الى ٢-٢. 

 

وفي الشوط الخامس والفاصل وعندما كانت النتيجة تشير الي تقدم سناء ابراهيم بنتيجة ٥-٢ تعرضت نور ابو المكارم للاصابة في القدم نتيجة سقوطها على ارض الملعب، وحاولت العودة لاستكمال المباراة لكن تغلبت عليها الاصابة ولم تتمكن من استكمال المباراة لتحسم سنا ابراهيم اللقب.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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