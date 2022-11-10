شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل وسنا ابراهيم أبطال العالم للجامعات للاسكواش..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج مصطفى عسل ببطولة العالم للاسكواش للجامعات التي أقيمت في مصر بعد تغليه على مصطفى الصريطي بنتيجة 3/0 في المباراة النهائية ، كما توّجت سنا ابراهيم بلقب منافسات الطالبات في البطولة ذاتها بعد انسحاب منافستها نور ابو المكارم في الشوط الخامس والفاصل بسبب الاصابة.



اسكواش 1



اسكواش



بطولة الجامعات للأسكواش 1



بطولة الجامعات

وتقدمت سنا بالشوط الأول قبل أن تعادل نور النتيجة وتتقدم في الأشواط لتصبح ٢-١، وفي الشوط الثالث تعرضت سنا للاصابة الا انها تحاملت على نفسها واستكملت المباراة ونجحت في تحقيق التعادل في الأشواط لتصل الى ٢-٢.

وفي الشوط الخامس والفاصل وعندما كانت النتيجة تشير الي تقدم سناء ابراهيم بنتيجة ٥-٢ تعرضت نور ابو المكارم للاصابة في القدم نتيجة سقوطها على ارض الملعب، وحاولت العودة لاستكمال المباراة لكن تغلبت عليها الاصابة ولم تتمكن من استكمال المباراة لتحسم سنا ابراهيم اللقب.