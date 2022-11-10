شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي والحضري "حبايب" في مران المنتخب الاولمبي..صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر الود على لقاءات ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبي مع جهازه المعاون في المنتخب خاصة عصام الحضري مدرب الحراس الذى يرتبط مع ميكالى بعلاقة احترام متبادل، وحرص الحضري على طمأنة المدرب البرازيلى على مستوى حراس مرمي المنتخب.

وشهدت الساعات الماضية اختلاف إيجابي فى وجهات النظر بين ميكالى وعصام الحضري مدرب حراس المرمي ، وجاء الاختلاف على خلفية عدد الحراس المقرر انتظامهم مع المنتخب ضمن الاستعداد لمواجهة زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 حيث اعلن ميكالى اسمي حارسين ضمن قائمة المنتخب ، فيما اقترح عصام الحضري ضم ثلاثة حراس تحسبا لأى ظروف .

وتواصل محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب تواصل مع الاثنين واجتمع معهما واستمع لوجهتى النظر وتم الاتفاق على تنفيذ قرار ميكالى بضم حارسين باعتباره صاحب القرار الفنى مع الوضع فى الاعتبار أنه اذا حدثت ظروف استثنائية سيتم استدعاء حارس ثالث ورحب ميكالى والحضري بالقرار وسط أجواء حضارية وانتهى الأمر بما يخدم المصلحة العامة للمنتخب الذى يجمع الود المتبادل بين أفراد الجهاز الفني له .

وانتظم المنتخب الأوليمبي لكرة القدم فى معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة الكبري ضمن الاستعداد لمواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٠٢٤ .

وقاد البرازيلي روجيرو ميكالى التدريبات مع جهازه المعاون : تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب حراس المرمي و ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الاداء ومحمود حرب المدير الاداري والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وخالد سرحان المترجم .

وادى المنتخب مرانا قويا فى أول أيام المعسكر حرص خلاله البرازيلي ميكالى على الحديث مع اللاعبين وشرح لهم أفكاره الفنية المطلوب تنفيذها وطالبهم بمزيد من التركيز فى المرحلة القادمة من أجل تحقيق أحلام هذا الجيل .