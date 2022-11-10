شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يمنح لاعبى فيوتشر راحة 3 أيام بعد التأهل للمجموعات بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام، وذلك بعدما تأهل الفريق إلى دور المجموعات عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي بنتيجة 3-2 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل بهدف لمثله في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 32 التكميلي.

ومن المقرر أن يعود الفريق إلى التدريبات يوم الأحد المقبل،استعدادا لمواجهة أسوان يوم 23 نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف واستئناف مباريات الدوري العام.

واستهل فيوتشر مشواره بالدوري، بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين ثم التعادل سلبيا مع المقاولون العرب، ليحتل المركز السابع حاليا في جدول مسابقة الدوري العام، ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وخلال مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية، خاض فريق فيوتشر 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهم، وتخطى فيوتشر دور الـ64 بعد الفوز على بول الأوغندي بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب، ثم فاز في دور الـ32 الأول على كالون السيراليوني بنتيجة 6-0 في مباراتي الذهاب والإياب، وأخيرا تعادل مع أول أغسطس الأنجولي في دور الـ32 التكميلي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم التأهل إلى دور المجموعات بركلات الجزاء بعد الفوز على ضيفه الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.