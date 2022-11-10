شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يخوض مرانا خفيفا بعد الانضمام لمعسكر المنتخب استعداداً لودية بلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه نجم فريق طرابزون التركي في مران المنتخب الوطني لأول مرة بعد انضمامه للمعسكر اليوم الخميس، حيث خاض لاعب طرابزون التركي مرانا خفيفا تحت قيادة الجهاز الفني للفراعنة في إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

ويقيم المنتخب الوطني حالياً معسكر داخلي استعداداً لمباراة بلجيكا الودية المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، ومثلهم من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية،وخالد صبحى، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (الإسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).