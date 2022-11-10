شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه المصري نهاية الأسبوع المقبل استعداداً لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى نظيره المصري البورسعيدى ودياً نهاية الأسبوع المقبل استعداداً لعودة الدورى المتوقف فى الفترة الحالية بسبب انشغال المنتخب الوطنى بالمعسكر الذى يتخلله مباراة بلجيكا الودية المقرر ها 18 نوفمبر الجاري بالكويت.

ويخوض الجهاز الفني لفريق إنبى، بقيادة أحمد كشرى، مباريات ودية لتجهيز اللاعبين وزيادة حالة الانسجام بينهما خلال فترة التوقف الدولى، حيث خاطبت الإدارة أكثر من نادى لجس نبضهم حول إمكانية خوض لقاءات ودية معهم .

ويستعد إنبى لمواجهة البنك الأهلى فى أول مباراة بالجولة الخامسة بعد التوقف الدولى حيث يسعى فيها كشرى لتصحيح مسار الفريق البترولى وخطف أول ثلاثة نقاط بالمسابقة بالتعادل فى مباراتين والخسارة فى مثلهما.

ويجهز أحمد كشرى اللاعبين المصابين خلال فترة التوقف الدولى، من أجل الاعتماد عليهم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الفريق البترولى بدأ الموسم بمجموعة من اللاعبين غير الجاهزين مثل عماد ميهوب وأحمد أمين أوفا وكريم الطيب وإبراهيم جلال.

وحرص كشرى على متابعة حالة اللاعبين المصابين مع الجهاز الطبى للاطمئنان على آخر تطورات حالتهم ومدى إمكانية عودتهم قبل استئناف مسابقة الدورى العام المتوقفة فى الوقت الحالى لانشغال المنتخب الوطنى بمواجهة بلجيكا الودية.

وتوقفت بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط على ضربة البداية، وذلك لفترة قد تصل إلى 21 يوما بداية من يوم 3 نوفمبر الجارى حتى يوم 23 من نفس الشهر على أن تستأنف المسابقة بداية من يوم 23 نوفمبر الجارى بمباراة فريق بيراميدز والبنك الأهلى فى الجولة الرابعة والتى ستقام على ملعب الدفاع الجوى